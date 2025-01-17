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الجمعة 17 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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في ذكرى ميلادها.. محطات رحلة داليدا من مصر إلى العالمية

داليدا
داليدا
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تحل اليوم الموافق ١٧ يناير، ذكرى ميلاد الفنانة المصرية الإيطالية الفرنسية داليدا، والتي نجحت على مستوى عالمي وحققت جماهيرية في كل دول العالم.

البداية

نشأت داليدا في مصر، وحققت لقب ملكة جمال في مطلع الخمسينيات، وبعدها قدمت مشاركات فنية، ثم سافرت إلى فرنسا وقدمت أغنيتها "بامبينو"، والتي تعد انطلاقة فنية ألقت بنجاحات على مستوى دولي.

غنت داليدا بعدد من اللغات، بين الفرنسي والعربي والايطالي، ونجحت في كل أغانيها أن تحقق النجاح، ولها طبيعة صوت خاصة عشقها الجمهور.

داليدا تتحدث عن مصر

في لقاء تلفزيوني لها بالخارج، أكدت داليدا أن فترة معيشتها في مصر، لا تنسي وطبيعة الشعب المصري والأماكن في مصر مازالت أحب الفترات لديها.

أبرز أعمالها 

قدمت داليدا عدد كبير من الأغاني الناجحة، أبرز تلك الأعمال أغنية "بامبينو، إلى جانب الأغنية الشهيرة حلوة يا بلدي"، وعلى مستوى السينما شاركت في فيلم "سيجارة وكاس، يوسف واخوته"، وعدد من الأفلام الأجنبية.

داليدا ذكرى ميلاد داليدا فيلم أغنية حلوة يا بلدي