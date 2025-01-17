إطلاق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل بنسبة 82% من المستفيدين المسجلين

أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل قد حققت نسبة استفادة تصل إلى 82% من المستفيدين في المحافظات الخمس التي تم إطلاق المنظومة بها، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للمستفيدين المسجلين في هذه المحافظات قد بلغ حوالي 3.75 مليون مواطن.

وأشار أبو عيش إلى أن الهيئة تعمل على تحقيق تكامل بين مقدمي الخدمات الصحية من القطاعات الحكومية والخاصّة والأهلية، بهدف تقديم تغطية صحية شاملة للمواطنين. كما أكد أن التغطية الصحية الشاملة تُعدّ حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، وهي جزء أساسي من رؤية الدولة لتحسين النظام الصحي.

كما أشار إلى أن النظام الصحي في مصر يشهد تقدمًا ملحوظًا، من خلال تكامل مختلف مؤسسات القطاع الصحي، مع التركيز على تعزيز العدالة والمساواة في الوصول للخدمات الصحية.

وأعلن أن الهيئة تهدف إلى تضمين محافظة أسوان خلال الشهرين المقبلين، مما يرفع عدد المستفيدين إلى أكثر من 5 مليون مستفيد.

وقد لفت أبو عيش أيضًا إلى أن الهيئة تعمل على توفير حرية الاختيار للمواطنين من خلال التعاقد مع مقدمي خدمة من القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن نسبة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص وصلت إلى 26%.