قال الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون ، سنناضل من أجل انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان وإعادة نشر الجيش اللبناني، حسبما ذكرت فضائية “القاهرة الاخبارية”، في خبر عاجل لها، منذ قليل.

وكان أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن النازحين من جراء القصف الإسرائيلي على لبنان يعيشون في ظروف إنسانية صعبة، مشيرًا إلى ضرورة تقديم الدعم والمساعدات لتخفيف معاناتهم.

من ناحية أخرى أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وسائل إعلام أمريكية، بنقل مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد المنتخب ترامب إلى داخل قاعة مغلقة بسبب الطقس البارد، ومن جانبه، قال ترامب، إنه سيلقي خطاب تنصيبه يوم الإثنين المقبل من داخل مبنى الكونجرس.