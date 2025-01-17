تفاصيل قداس عيد القديس أنطونيوس الكبير بصور

ترأس المتروبوليت أنطونيوس (الصوري) بمشاركة المتروبوليت الياس (كفوري) راعي أبرشية صيدا وصور وتوابعهما بسوريا ، والأسقف كوستا (كيّال) رئيس دير النبي إيليا - شويا، قداس عيد القديس أنطونيوس الكبير في كنيسة القدّيس أنطونيوس الكبير المعلقة بصور وذلك نهار اليوم الجمعة الموافق فيه ١٧ يناير ٢٠٢٥.

وقد عاونهم في الخدمة الأرشمندريت أفثيميوس (فقس)، وقدس الأرشمندريت بورفيريوس (إبراهيم) وقدس المتقدمين في الكهنة الآباء جورج (سعدى)، ويوحنا (سكاف)، وأفرام (حبتوت) وقدس الآباء سيرافيم (مخول)، ديونيسيوس (الأشقر)، فادي (واكيم) من ابرشية طرابلس والكورة ولوقا (عبدو) من أبرشية جبل لبنان، والمتقدم في الشمامسة جورج (شلهوب) من أبرشية جبل لبنان وقدس الشماسين أرسانيوس (كوسا) وسلوان (الخوري) بحضور قدس الآباء: الإكسرخوس متري (الحصان) والإيكونوموس الاكبر جورج (معلوف)، والمتقدمين في الكهنة مارون (جبور) ودانيال (الدبس)، والأب يوحنا طراد.



وفي عظته تكلم المتروبوليت الياس عن أهم صفة في حياة القديس انطونيوس وهي التواضع، كما استشهد من عدة مقاطع من الانجيل تضيء على أهمية التواضع في حياة المؤمنين. كما عايد سيادته المتروبوليت أنطونيوس بعيد شفيعه طالبا له الصحة والبركة والعمر المديد لخدمة أبناء هذه الأبرشيّة.



وفي نهاية القداس شكر المتروبوليت أنطونيوس الجميع على مشاركتهم في قداس العيد كما شكر كل الكهنة والشمامسة وجوقة الأبرشيّة بقيادة جاد معلوف وجميع الحاضرين، كما عايد سيادته جميع الذين واللواتي اتخذوا القديس أنطونيوس الكبير شفيعا لهم، وخاصة كاهن وأبناء الرعية ومجلسها وجمعية السيدات العاملة فيها. ثم قدم كاهن ومجلس الرعية عصا رعاية هدية لراعي الأبرشيّة. بعد ذلك، انتقل الجميع الى قاعة الكنيسة حيث قطع قالب حلوى بالمناسبة وتناولوا القهوة والضيافة بمناسبة العيد.