ads
الجمعة 17 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"أسوشيتد برس": مجلس الوزراء الإسرائيلي يجتمع الآن للنظر في اتفاق وقف إطلاق النار

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن اجتماع مجلس الوزراء بكامل هيئته بدأ الآن، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي قد يبدأ يوم الأحد المقبل.

وأثار اتفاق وقف إطلاق النار مقاومة شرسة من شركاء نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف، لكن اعتراضاتهم قد تزعزع استقرار حكومته.

ويأتي الاجتماع الكامل لمجلس الوزراء الإسرائيلي في أعقاب اجتماع عقده مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر في وقت سابق الجمعة، والذي أوصى بالموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار.

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجلس الوزراء الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار غزة