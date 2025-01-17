"أسوشيتد برس": مجلس الوزراء الإسرائيلي يجتمع الآن للنظر في اتفاق وقف إطلاق النار

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن اجتماع مجلس الوزراء بكامل هيئته بدأ الآن، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي قد يبدأ يوم الأحد المقبل.

وأثار اتفاق وقف إطلاق النار مقاومة شرسة من شركاء نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف، لكن اعتراضاتهم قد تزعزع استقرار حكومته.

ويأتي الاجتماع الكامل لمجلس الوزراء الإسرائيلي في أعقاب اجتماع عقده مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر في وقت سابق الجمعة، والذي أوصى بالموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار.