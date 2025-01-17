حركة فتح: إنهاء الاحتلال يُؤدي إلى استقرار المنطقة

قال الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح، إن الشعب الفلسطيني لا يقبل بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، لأن هذا يمنع فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيرًا إلى أن إنهاء الاحتلال سيؤدي إلى استقرار المنطقة، وهذا ما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكثير من المؤتمرات الدولية.

وأضاف "الحرازين"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الغزيري ببرنامج "الصالون"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث عن ضرورة أن تعود دولة الاحتلال إلى طاولة المفاوضات، وهذا الامر يعني أن دولة الاحتلال يجب أن تستند إلى القرارات الدولية التي تتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن مبادرة السلام العربية تتحدث عن ضرورة إنهاء الاحتلال لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ومن ثم سيتم إعداد علاقات عربية إسلامية مع دولة الاحتلال، ولكن دولة الاحتلال لم تلتزم ولم توافق على هذه المبادرة.