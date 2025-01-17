اعتماد 429 منشأة وتدريب أكثر من 11 ألف متخصص لتحسين جودة الرعاية الصحية

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خطواتها المحورية لتعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية في مصر، من خلال اعتماد المنشآت الصحية، تدريب الكوادر الطبية، وتطبيق معايير الجودة العالمية.

صرح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، بأن الهيئة قامت باعتماد 429 منشأة صحية و58309 من أعضاء المهن الطبية في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى إلى نشر ثقافة التحسين المستمر داخل القطاع الصحي بما يحقق رؤية الدولة لتطوير الخدمات الصحية وضمان سلامة المرضى.

جهود التدريب والتطوير

أوضح الدكتور أحمد طه أن مركز التدريب التابع للهيئة نفذ 137 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا، استفاد منها 11,759 متدربًا من العاملين في القطاع الصحي، مضيفًا أن الهيئة أطلقت برنامج GAHAR EGY-CAP، أول شهادة معتمدة لإعداد متخصصين في جودة المنشآت الصحية، وتم تخريج أول دفعة من هذا البرنامج، وضمت 31 متخصصًا.

دعم المنشآت الصحية

كما أشار رئيس الهيئة إلى تنفيذ 1444 برنامج دعم فني منذ عام 2019، تضمنت زيارات ميدانية ودعمًا عن بُعد للمنشآت الصحية المختلفة، لتطوير أدائها وتعزيز قدرتها على تطبيق معايير الجودة، من خلال أدوات.