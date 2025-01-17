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الجمعة 17 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رأسية «سالم» تؤهل سموحة لربع نهائي كأس مصر على حساب زد.. فيديو

مباراة سموحة ضد زد
مباراة سموحة ضد زد
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فاز فريق سموحة على نظيره زد بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر لموسم 2024-2025.

بهذا الفوز، حجز سموحة مقعده في الدور ربع النهائي (دور الثمانية) من كأس مصر، حيث يواجه الفائز من مواجهة الزمالك ومودرن سبورت.

جاء هدف سموحة في شباك زد مبكرًا في الدقيقة الثامنة عن طريق المهاجم محمد سالم بكرة رأسية إثر عرضية متقنة من الجبهة اليمنى.

وحاول فريق زد العودة في المباراة وتسجيل هدف التعادل، إلا أن دفاع سموحة المنظم وحارس مرماه تمكنوا من الحفاظ على التقدم حتى نهاية المباراة.

بتلك النتيجة، ضرب سموحة موعدًا مع الفائز من مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدور ربع النهائي، وهي المباراة المقرر إقامتها يوم 7 مارس المقبل، بينما ودع فريق زد منافسات بطولة كأس مصر من دور الستة عشر.

هدف فوز سموحة على زد

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