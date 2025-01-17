خبير بالشأن الإسرائيلي : وقف إطلاق النار في غزة سينفذ رغم معارضة اليمين المتطرف

قال مراد حرفوش، خبير الشؤون الإسرائيلية، إنه منذ بدء المفاوضات وإعلان قرب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بدأت المزايدات داخل اليمين الإسرائيلي، والمغالاة في الشروط التي يمليها ، سواء داخل الائتلاف الحكومي، أو المجتمع.

وأضاف «حرفوش» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك شكوك تلقي بظلالها على نوايا الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار في تنفيذ وقف إطلاق النار، أو تنفيذ المراحل المحددة في الاتفاق.

وأوضح أن هناك اجتماعات مكوكية داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، للحول دون انهيار الحكومة، لا سيما وأن بن جفير وزير الأمن الداخلي هدد بتقديم استقالته من الحكومة، ويحث الحكومة على التصويت ضد الحكومة.

وأشار «حرفوش» إلى أن نتنياهو يتخوف من حل الحكومة والذهاب للانتخابات مبكرة، إذ أنه استطلاعات الرأي تظهر تدني شعبية ائتلافه الحاكم.

ولفت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، سيتوقف بعد كل الضمانات الدولية، ورغم كل محاولات اليمين الإسرائيلية بإفشال الصفقة.