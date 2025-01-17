الصحة العالمية: ربع سكان العالم يواجهون أعباء مالية بسبب الإنفاق الصحي

أكد الدكتور عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أن ربع سكان العالم يعانون من أعباء مالية كبيرة نتيجة الإنفاق على الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن هذه التحديات تشكل ضغطًا متزايدًا على الأفراد والأسر.

جاء ذلك خلال كلمته في الملتقى الإعلامي الأول لمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، الذي نظمته الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمشاركة قيادات القطاع الصحي.

وأوضح “مطرية” أن مفهوم التغطية الصحية الشاملة يقوم على ضمان حصول جميع الأفراد على خدمات صحية متكاملة دون مواجهة أزمات مالية. وعلى الرغم من وصول التغطية الصحية إلى حوالي 4.5 مليار شخص عالميًا، إلا أن التقدم في بعض المناطق، ومنها إقليم شرق المتوسط، لا يزال دون المستوى المطلوب، حيث يواجه سكان ثماني دول ذات دخل منخفض تحديات كبيرة لتحقيق هذا الهدف.

وفيما يتعلق بمصر، أشار إلى أن دراسة أجريت عام 2017 أظهرت أن أكثر من 31% من المصريين ينفقون أكثر من 10% من دخلهم على الرعاية الصحية، مما يبرز الحاجة إلى تحديث الدراسات ووضع حلول عملية لتحسين الوضع الصحي والمالي.

كما استعرض تجارب دولية ناجحة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مثل تايلاند وتركيا، اللتين اعتمدتا على التمويل العام وإعادة هيكلة الأنظمة الصحية، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من هذه التجارب في تحسين النظام الصحي بمصر وتعزيز الحماية المالية للمواطنين.