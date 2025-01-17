حركة فتح: صفقة وقف إطلاق النار مصرية بالأساس

قال الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح، إن صفقة وقف إطلاق النار التي أعلنت خلال الأيام الأخيرة هي ما عُرضت من قبل مصر العام الماضي، حيث طالبت مصر بوقف إطلاق النار على 3 مراحل، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي التقط المبادرة المصرية وتحولت لمبادرة أمريكية.

وأضاف "الحرازين"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الغزيري، ببرنامج "الصالون"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار تمتد لـ42 يومًا متواصلاً، يتم خلالها اطلاق صراح ما يقارب 34 من الأسرى الإسرائيليين المتواجدين لدى المقاومة من النساء والأطفال.

وأوضح أن المرحلة الثانية من صفقة وقف إطلاق النار تستند إلى تبادل الجنود الأسرى مع الأسرى الفلسطينيين، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثالثة التي تشمل وقف إطلاق النار بشكل نهائي، وانسحاب قوات الاحتلال من أراضي قطاع غزة بشكل كامل.

