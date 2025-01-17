رئيس الجمهورية الإيطالية يمنح لقب الضابط فارس للمونسنيور يوأنس لحظي

منح رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا لقب الضابط فارس للمونسنيور د. يوأنس لحظي جيد تقديرًا لمجهوداته في نشر ثقافة الأخوة الإنسانية وبناء جسور الحوار والتعايش بين اتباع الأديان.

وكلف ماتاريلا مستشاره الخاص الدكتور اسطفانيو إرباني، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، بتسليم هذا التكريم بالقصر الجمهوري للمونسنيور جيد تقديرًا أيضا للمبادرات الإنسانية التي قام بتنفيذها كرئيس لجمعية البامبينو جيزو الإيطالية ولمؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية والمتمثلة في تشييد دار واحة الرحمة لرعاية الأطفال، بالعاصمة الادارية الجديدة، وتنفيذ مشروع سلسلة مطاعم الأخوة الإنسانية لتقديم الطعام بالمجان للأسر الأولى بالرعاية، والعمل على تنفيذ مشروع مستشفى البامبينو جيزو للأطفال والنساء، التي تعتبر المركز الأول من نوعه في الشرق الأوسط في مجال الأمراض النادرة والوراثية.

يذكر أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، كان قد منح المونسنيور يوأنس لحظي جيد وسام زايد الثاني تقديرًا لجهوده في إنجاح مبادرات السلام ونشر ثقافة التعايش السلمي بين أتباع الأديان، بعد توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بأبوظبي في 4 فبراير 2019.

والمونسنيور جيد، بجانب مهمته كممثل للكرسي الرسولي (الفاتيكان) باللجنة العليا للأخوة الإنسانية، شغل منصب السكرتير الشخصي لقداسة البابا فرنسيس لأكثر من ست سنوات، ويعمل حاليًا بأمانة سر الفاتيكان (رئاسة الوزراء)، بقسم الشؤون العامة.