قيادي بحركة فتح : 47 ألف شهيد حصيلة الحرب على قطاع غزة

قال الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح، إن حرب الإبادة على قطاع غزة مستمرة منذ 15 شهرًا بشكل متواصل، مشيرًا إلى أن مصر منذ اللحظة الأولى للعدوان وقفت بشكل صلب لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه في قطاع غزة، واستطاعت أن تتوصل لهدنة في شهر نوفمر في 2023 لمدة أسبوع.

وأضاف "الحرازين"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الغزيري، ببرنامج "الصالون"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن دولة الاحتلال عملت على تدمير كل البنية التحتية من مستشفيات وطرق وشبكة مواصلات أو صرف صحي أو كهرباء، فضلاً عن الاستهداف الكامل للأطفال والشيوخ.

وأوضح أن عدد الشهداء تجاوز 47 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة لـ110 آلاف مصاب، وهذا يعني أن الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كانت حرب إبادة.