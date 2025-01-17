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الجمعة 17 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جمعت بين زوجين.. القبض على عروس بالفيوم في ليلة دخلتها

الزوجين
الزوجين
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شهدت إحدى قرى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم حالة من الصدمة والدهشة، عقب تقدم زوج من مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية ببلاغ رسمي ضد زوجته يتهمها بالجمع بين زوجين في نطاق قرية الخلطة بنطاق دائرة مركز يوسف الصديق.

وباشرت نيابة أبشواي الجزئية التحقيق في البلاغ المقدم من الزوج، الذي يحمل رقم 95 إداري يوسف الصديق لسنة 2025 م بتاريخ 16 يناير الجاري، بتهمة تعدد أزواج وزنا، وذلك بناءا علي توجيهات من المحامي العام لنيابات غرب الفيوم الجزئية بفتح باب التحقيق في واقعة الجمع بين زوجين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

ترجع أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا من العقيد عمرو سويلم مأمور مركز شرطة يوسف الصديق يفيد بورود بلاغ من إدارة النجدة من المدعو "حسن سعد عبد العال عوض" عامل حر ضد "أسماء.ع .م .ع أ." زوجته بالجمع بين زوجين وزواجها من "بلال .ع . إ.م" حسب وثيقة زواج رسمية تحمل رقم 4938016 .

وأفاد المبلغ أن السيدة تزوجت منه بموجب عقد زواج عرفي بتاريخ 7 أكتوبر 2023م، زواجا طبقا للشريعة الإسلامية وصحيح القانون حيث تمت أركانه صحيحه من حيث الأيجاب والقبول الأشهاد والإشهار وان كلا من المدعي والمدعي عليها كانوا في كامل الأهلية القانونية وقت إبرام العقد، وعليه تم عقد حفل زفاف للزيجة مسجل فيديو وصور وعاشا سويا لمدة 4 أشهر معا.

كشف الزوج المبلغ بأنه اتجه إلى عمله في دولة السعودية في عام 2024  بعد 4 شهور من زواجه، ثم عاد إلى محل إقامته في شهر أغسطس الماضي ليجد زوجته تركت منزل الزوجية بعد سفره بشهرين ومسكن الزوجية بدون محتويات ولم تقم بإبلاغه ترك المسكن دون سبب مادي ملموس، على الرغم من إرساله لها راتبا شهريا مصاريف أسرية خاصة لها.

وأشار المبلغ إلى أن السيدة تقيم بعش الزوجية مع شريكها الثاني بأحد المنازل السكنية بنطاق مركز يوسف الصديق، وإبلاغ النجدة بزفاف زوحته من آخر أمس الخميس، وإلقاء القبض عليها متلبسة بعش الزوجة لدى الزوج الآخر والتحفظ عليه وعرضهما على نيابة أبشواي الجزئية التي تولت التحقيقات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة والتي تحرر عنها محضران الأول الثلاثاء الماضي برقم 78 لسنة 2025 أداري مركز يوسف الصديق، والثاني امس الخميس برقم 95 لسنة 2025 أداري مركز يوسف الصديق وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
 

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جمعت بين زوجين القبض على أسماء في ليلة الدخلة قرية الخلطة بمركز يوسف الصديق نيابة أبشواي الجزئية محافظة الفيوم جمع بين أزواج