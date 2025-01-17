حبس عامل بمغسلة لسرقته سيارة سيدة بحلوان

أمرت نيابة حلوان، بحبس عامل مغسلة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة سيارة من سيدة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على عامل بمغسلة لسرقته سيارة سيدة بحلوان .



تعود الواقعة فى إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشان واقعة سرقة سيارة إحدى السيدات بالقاهرة .

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بسرقه سيارتها عقب إجراء الصيانة الدورية لها بدائرة القسم. وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة عامل بمغسلة سيارات.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة ، وبحوزته السيارة المستولى عليها ..

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.