رسميًا.. إقالة عدو كورتوا من تدريب منتخب بلجيكا

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، اليوم الجمعة، رسميًا إقالة دومينيكو تيديسكو من تدريب منتخب بلجيكا، وذلك على خلفية تراجع نتائج المنتخب في الفترة الأخيرة.

وجاء إعلان إقالة تيديسكو من تدريب منتخب بلجيكا، عبر حساب الاتحاد البلجيكي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس).

إقالة تيديسكو من تدريب منتخب بلجيكا

ويأتي قرار إقالة تيديسكو بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال، أبرزها خروج منتخب بلجيكا من دور الـ16 في بطولة يورو 2024 التي أقيمت في ألمانيا، بالإضافة إلى احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وكان تيديسكو تولى مهمة تدريب المنتخب البلجيكي في شهر فبراير من عام 2023، بعد رحيله عن تدريب فريق لايبزيج الألماني، ليخلف الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني الحالي لمنتخب البرتغال.

بيان إقالة مدرب منتخب بلجيكا، جاء فيه: «المنتخب الوطني ينهي فصله مع المدرب دومينيكو تيديسكو. شكرًا لك، دومينيكو، على التزامك وشغفك خلال العامين الماضيين. نتمنى لكم كل التوفيق في المستقبل».

تيديسكو

من جانبه، علق دومينيكو تيديسكو على قرار الإقالة عبر حسابه الرسمي قائلًا: «كنت فخورًا دائمًا بكوني مدربًا للمنتخب البلجيكي. لقد حققنا أشياء عظيمة معًا. رحلة جميلة انتهت. أنا متأكد بنسبة 100% من أن الفريق سيتأهل بثقة إلى كأس العالم. لا يزال هذا الفريق في بداية تطوره».

وأكد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أنه بدأ بالفعل عملية البحث عن مدرب جديد لقيادة منتخب بلجيكا، حيث يسعى الاتحاد لاختيار شخصية قادرة على إعادة هيكلة الفريق واستعادة مستواه التنافسي المعهود.

يذكر أن فترة دومينيكو تيديسكو مع منتخب بلجيكا شهدت خلافات مع بعض اللاعبين، أبرزها الخلاف مع حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، تيبو كورتوا، الذي استُبعد من المنتخب البلجيكي ورفض العودة إلى القائمة في ظل وجود تيديسكو على رأس الجهاز الفني، لذا يعد تيديسكو عدوًا للحارس كورتوا أحد قادة منتخب بلجيكا في الوقت الحالي.