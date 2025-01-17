الرئيس الصيني خلال اتصاله بالرئيس المنتخب دونالد ترامب: نطمح لعلاقات صينية-أمريكية قوية

تلقى الرئيس الصيني شي جين بينغ اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وهنأ شي جينبينغ ترامب بإعادة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، مشيراً إلى أهمية العلاقات بين البلدين وتطلعهما لبداية جديدة في ولايته الرئاسية المقبلة.

وأكد الرئيس الصيني استعداد بلاده لتحقيق تطور أكبر للعلاقات الثنائية في الفترة القادمة.

وأضاف أن الصين والولايات المتحدة، كدولتين عظيمتين، تسعيان لتحقيق أحلامهما وتحقيق رفاهية شعبيهما.

وأكد أن هناك مصالح مشتركة واسعة بين البلدين، مع مجال كبير للتعاون، ما يمكن أن يعزز من الشراكة والصداقة بينهما ويعود بالنفع على الشعبين والعالم.

وأشار شي جينب ينغ إلى أنه من الطبيعي أن توجد بعض الخلافات بين الصين والولايات المتحدة باعتبارهما دولتين كبيرتين، إلا أن الأهم هو احترام المصالح الجوهرية لكل طرف، وحل المسائل بطريقة ملائمة.

كما أكد أن مسألة تايوان تخص سيادة الصين، وطالب الولايات المتحدة بالحذر والتأني في التعامل معها.

وتطرق الرئيس الصيني إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيراً إلى أنها تعتمد على المنفعة المتبادلة، ودعا إلى تعزيز التعاون في إطار الاحترام المتبادل والتعايش السلمي، وأنهما كدولتين عظمتين يجب أن يعملا معًا لتحقيق ازدهار مشترك.

من جانبه، شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس شي جين بينغ على تهانيه، معرباً عن اعتزازه بالعلاقات مع الصين وأمله في مواصلة الحوار والتواصل بين الجانبين.

وأكد ترامب أهمية الحفاظ على صداقة مستدامة بين الولايات المتحدة والصين، والعمل المشترك للحفاظ على السلام في العالم.

كما تبادل الرئيسان وجهات النظر حول عدة قضايا دولية وإقليمية هامة مثل الأزمة الأوكرانية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

واتفق الجانبان على إنشاء قناة للتواصل الاستراتيجي لضمان استمرار الحوار حول القضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك.