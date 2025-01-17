رسميًا.. مدرب مانشستر يونايتد السابق يعود للتدريب عبر بوابة بشكتاش

أعلن نادي بشكتاش التركي، اليوم الجمعة، رسميًا تعيين النرويجي أولي جونار سولشاير مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، في عودة مرتقبة للمدرب إلى عالم التدريب بعد غياب دام 4 سنوات.

ولم يكشف بشكتاش عن التفاصيل المالية أو مدة عقده مع سولشاير بشكل رسمي، إلا أن العديد من التقارير الصحفية تشير إلى أن العقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل في صيف عام 2026.

تعاقد بشكتاش مع سولشاير بعد إقالة الهولندي جيوفاني فان برونكهورست من منصب المدير الفني في نهاية شهر نوفمبر الماضي، ليخلفه سولشاير على رأس الجهاز الفني للفريق.

سولشاير يعود إلى التدريب بعد رحيله عن مانشستر يونايتد

ويعد تعيين سولشاير مديرًا فنيًا لفريق بشكتاش عودة قوية للمدرب النرويجي إلى عالم التدريب بعد فترة توقف دامت 4 سنوات، منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي في عام 2021.

وكانت تجربة سولشاير مع مانشستر يونايتد هي الأبرز في مسيرته التدريبية، حيث قاد الشياطين الحمر لفترات جيدة قبل إقالته.

ويتولى سولشاير مهمة قيادة بشكتاش في وضع حرج نسبيًا، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 30 نقطة من 18 مباراة، بفارق كبير يصل إلى 20 نقطة عن المتصدر جالطا سراي.

كما تعتبر هذه التجربة هي الأولى لأولي جونار سولشاير في الدوري التركي، حيث سبق له تدريب فرق مولده النرويجي وكارديف سيتي الإنجليزي بالإضافة إلى مانشستر يونايتد.