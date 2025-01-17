الصين: إطلاق السفينة الهجومية البرمائية من طراز 076 ليس موجها ضد كيان بعينه

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية إن إطلاق الصين أول سفينة هجومية برمائية من طراز 076، والتي تحمل اسم سيتشوان، ليس موجها ضد أي كيان أو منطقة أو دولة بعينها، مشيرا إلى أن ذلك يُعد ترتيبا طبيعيا في إطار تطوير البحرية الصينية.

وأوضح "وو تشيان" المتحدث باسم الوزارة - خلال مؤتمر صحفي، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الجمعة، أنه "من الممارسات الشائعة في دول العالم تطوير أسلحة ومعدات بما يتماشى مع احتياجات الدفاع الوطني لديها".

ولفت "وو" إلى أن الهدف من تطوير الصين المستقل لطراز 076 يكمن في حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية، فضلا عن تعزيز ضمان السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها.

وتتميز السفن من طراز 076، وهي الجيل الجديد من السفن الهجومية البرمائية في الصين، بأنها مزودة بتقنيات متقدمة مثل نظام المنجنيق الكهرومغناطيسي ونظام التوقيف. ويمكن للسفينة حمل طائرات ثابتة الجناحين ومروحيات ومعدات برمائية، ما يجعلها قادرة على تنفيذ عمليات برمائية وعمليات في أعالي البحار بكفاءة عالية.

وشدد المتحدث على أن الصين ملتزمة بمسار التنمية السلمية وبسياسة دفاعية ذات طبيعة دفاعية.