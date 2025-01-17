بمشاركة ثلاثي الأهلي.. النصر الإماراتي يتقدم على قطر بالشوط الأول

تقدم فريق النصر الإماراتي على نظيره قطر القطري بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب آل مكتوم، في كأس السوبر القطري الإماراتي.

يشارك ثلاثي الأهلي: بيرسي تاو، أحمد عبد القادر، بدر بانون في التشكيل الأساسي لفريق قطر أمام النصر.

سجل علي مبخوت الهدف الأول لفريق النصر في الدقيقة 13، وأضاف مانولو جابياديني الهدف الثاني في الدقيقة 45+3.

بيرسي تاو

انتقل أحمد عبد القادر إلى قطر القطري، مطلع الموسم الجاري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من النادي الأهلي.

ورحل المغربي بدر بانون عن صفوف الأهلي في عام 2022، لينتقل إلى فريق قطر في صفقة بيع نهائي.

كما انضم مؤخرًا الجنوب أفريقي بيرسي تاو إلى قطر القطري، قادمًا من الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مباراة النصر الإماراتي ضد قطر القطري

جاء تشكيل قطر لمواجهة النصر، كالتالي.

حراسة المرمى: ساطع العباسي

خط الدفاع: معتز البسطامي - عيسى أحمد - خافيير مارتينيز - بدر بانون

خط الوسط: عطاء جابر - كارلوس فينيسيوس - راؤول ساندا

وفي الهجوم: بيرسي تاو - أحمد عبد القادر -بين مالانجو.