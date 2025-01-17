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الجمعة 17 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إجراءات بمصلحة السجون الإسرائيلية لمنع فرحة الأسري الفلسطينيين عند إطلاق سراحهم

أسري فلسطينيين
أسري فلسطينيين
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قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنها تتخذ إجراءات لمنع إظهار أي فرحة للأسري الفلسطينيين عند إطلاق سراحهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الجمعة.

وأضافت مصلحة السجون ، في بيان لها، إنها تستعد للإفراج عن الأسري مقابل رهائن إسرائيليين محتجزين لدي حماس في غزة، حيث أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تنفيذ الاتفاق قد يبدأ يوم الأحد المقبل.

وتابعت  إن الاستعدادات في سجنين، أحدهما بالقرب من القدس المحتلة والآخر بالقرب من مدينة عسقلان، بدأت للإفراج عن الأسري، حيث قامت السلطات بجمع الأسري لإطلاق سراحهم.

وكشفت مصلحة السجون أنه لن يتم نقل الأسري بواسطة حافلات مدنية تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، وبدلا من ذلك، فإن الوحدات الخاصة من مصلحة السجون ستتولى عملية النقل.

كما طالبت الأسري الذين سيفرج عنهم بالامتناع عن التعبير عن الفرح داخل إسرائيل.

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