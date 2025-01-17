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الجمعة 17 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

300 شاحنة جاهزة للدخول لقطاع غزة معظمها مصرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال عوض الغنام، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، من أمام معبر رفح، إن على بعد أمتار من معبر رفح هناك اصطفاف مئات شاحنات المساعدات استعدادا لدخولها إلى قطاع غزة.

وقال الغنام خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن المنطقة اللوجيستية مكتظة بالشاحنات علي بعد كيلومتر من معبر رفح، موضحًا ان المنطقة اللوجيستية التي جهزتها الدولة المصرية مجهزة بكل الإمكانيات حتي تستوعب كل الإمدادات والمساعدات.

وأضاف أن نصف هذه الشاحنات التي ستدخل وهى حوالى 300 شاحنة ستتجه مباشرة لأقصي شمال قطاع غزة حيث المأساة الإنسانية التي ما زال يعيشها حتي هذه اللحظة أهالي شمال القطاع ، موضحًا أن معظم هذه الشاحنات مصرية وهناك مساعدات دولية من مؤسسات ودول أخري.

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