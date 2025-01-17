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الجمعة 17 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب الناشئات يختتم استعداداته لمباراة الكاميرون.. ويرتدي الزي التقليدي

منتخب مصر
منتخب مصر
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اختتم منتخب مصر للناشئات تحت 17 عاما ، استعداداته لمواجهة نظيره الكاميرونى فى لقاء العودة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم بالمغرب، وتقام المباراة في تمام الثانية ظهر غد بتوقيت الكاميرون، الثالثة بتوقيت القاهرة.

أدى الفريق بقيادة مصطفى منير مرانه الأخير اليوم الجمعة، على ملعب المباراة وسط حالة من الجدية والتركيز التي سيطرت على جميع اللاعبات.

في السياق ذاته، أقيم الاجتماع الفنى الخاص بالمباراة، وأسفر عن ارتداء المنتخب المصرى القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب السوداء، بينما ترتدى حارسة المرمى طاقما أسودا،   فيما يظهر المنتخب الكاميرونى  بالقميص الأخضر والشورت الأحمر والجوارب الصفراء  وترتدى الحارسة الأزرق الفاتح.

كما تم الاتفاق على كافة الأمور اللوجستية الخاصة بالمباراة ومواعيد تحركات الفريقين والأجهزة الفنية والإدارية.

حضر الاجتماع الفنى، ايناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس البعثة، وأيمن حافظ المدير الادارى لمنتخب مصر، وديما محمد ادارى المنتخب وحسنى حسين مسئول المهمات.

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