رسميًا.. الوصل الإماراتي يتعاقد مع حارس منتخب المغرب

أعلن نادي الوصل الإماراتي، اليوم الجمعة، رسميًا تعاقده مع حارس منتخب المغرب المخضرم أنس الزنيتي، قادمًا من الرجاء المغربي في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

تعاقد الوصل مع أنس الزنيتي بعد فسخ عقده مع الرجاء، ليرحل عن النادي المغربي، الذي قضى معه 10 سنوات.

أنس الزنيتي ينتقل إلى الوصل الإماراتي

جاء إعلان انتقال الزنيتي لنادي الوصل عبر الحساب الرسمي للنادي الإماراتي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس)، حيث نشر النادي تغريدة جاء فيها: «أسد الأطلسي أنس الزنيتي حارسًا للإمبراطور للمسابقات الخارجية لمسابقة دوري أبطال آسيا النخبة».

أنس الـزنيتي

يأتي هذا التعاقد في ظل سعي نادي الوصل لتقديم أداء قوي في دوري أبطال آسيا النخبة، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب البطولة برصيد 11 نقطة بعد خوضه 6 مباريات.

شارك أنس الزنيتي مع الرجاء المغربي في 19 مباراة في مختلف البطولات هذا الموسم، استقبلت شباكه خلالها 18 هدفًا، بينما حافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات.

ويتمتع أنس الزنيتي بخبرة دولية، حيث خاض مع منتخب المغرب مباريات على مستوى الفئات، بداية من منتخب تحت 20 عامًا مرورًا بالمنتخب الأول.