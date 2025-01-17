ترامب: أجريت مناقشة مع الرئيس الصيني حول قضايا التجارة و"تيك توك"

قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إنه أجرى مناقشة جيدة الجمعة مع الزعيم الصيني شي جين بينغ بشأن عدد من القضايا، بما في ذلك التجارة والفنتانيل وتطبيق "تيك توك".

وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال "كانت المكالمة جيدة للغاية لكل من الصين والولايات المتحدة. أتوقع أن نحل العديد من المشاكل معا، وأن نبدأ فورا. ناقشنا مسألة تحقيق التوازن التجاري والفنتانيل وتيك توك، والكثير من الموضوعات الأخرى".

وأضاف "أنا والرئيس شي سنبذل كل ما بوسعنا لجعل العالم أكثر سلاما وأمانا!".

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينجوا) في وقت سابق أن شي وترامب تحدثا هاتفيا اليوم، لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى.

وقال ترامب في 6 يناير إنه وشي يتواصلان عن طريق ممثلين، وعبر عن تفاؤله بشأن العلاقة بينهما.