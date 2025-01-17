رانيا يحيى: الشعب الإيطالي يعشق عمر الشريف.. والفن لغة توحد الشعوب

كشفت الدكتورة رانيا يحيى مدير الأكاديمية المصرية للفنون بروما، أن الشعب الإيطالي يقدر الفن المصري بشكل كبير، ويعرف قيمة وتاريخ مصر بما لها من تراث فني وثقافي وحضاري هام.



وتابعت الدكتورة رانيا يحيى في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" أن الشعب الإيطالي يحب الفنانين المصريين بشكل كبير، وأبرز هؤلاء النجوم الفنان عمر الشريف، له شعبية كبيرة و يعشقه الجمهور الإيطالي.

واختتمت مدير الأكاديمية المصرية للفنون بروما أن الفن هو لغة التوحد بين الشعوب، وهو حلقة الوصال الإنساني بين كل الدول، لأنه يمس الوجدان من غير الفعاليات والمهرجانات الثقافية والفنية، وتبادل الثقافات يذيب الفوارق والاختلافات بين الدول، إلى جانب أن للفن دورا آخر وهو نبذ الخلافات وتقريب الرؤى ووجهات النظر المتباعدة، عن طريق اللقاءات الفنية والثقافية التي تهذب الفكر وترقى بالعقل و تسمو بالروح لأعلى درجات السمو الإنساني.