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الجمعة 17 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد الشناوي : بيراميدز قادر على الذهاب إلى أبعد نقطة في دوري أبطال أفريقيا

أحمد الشناوي حارس
أحمد الشناوي حارس بيراميدز
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أكد أحمد الشناوي حارس مرمى فريق نادي بيراميدز أنه رغم التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، إلا أن مباراة دجوليبا المالي تبقى مهمة، كونها تلعب في ملعبنا ونحن لن نقبل بخسارة أي نقاط في أرضنا، وبالتالي اللقاء يبقى مهما، ومن الضروري تحقيق الانتصار وإضافة ثلاث نقاط أخرى في رصيد الفريق.

يحل دجوليبا المالي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، في آخر مباريات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز ودجوليبا أن بيراميدز كان يعاني من بعض الإصابات في الفترة الأخيرة ولكن الأمور أصبحت الآن أفضل بكثير، والمدير الفني نجح في تدوير المجموعة وإشراك جميع اللاعبين للتعامل مع الغيابات والإصابات وغيرها من الأمور الطارئة، وسنلعب أمام دجوليبا بنفس أسلوبنا المعهود وهو الفوز ولا بديل غيره.

وشدد على أن الفريق لم يقدم المطلوب منه في النسخة الماضية من دوري الأبطال وخرج من دور المجموعات، وهو ما كان حافزا كبيرا لهم لتحقيق نتائج أفضل في النسخة الحالية والوصول لأبعد نقطة، والمنافسة على اللقب، والآن تحقق الهدف الأول وصعدنا للدور التالي، وتنتظرنا مواجهات صعبة، سنعمل خلالها على مواصلة المشوار بكل قوة، موضحا أن بيراميدز يمتلك لاعبين لديهم الخبرات ولعبوا نهائيات كبيرة قاريا ومحليا، وبإمكانهم العمل معا على الفوز باللقب.

بيراميدز ودجوليبا المالي أحمد الشناوي دوري أبطال أفريقيا