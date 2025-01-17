القاهرة الإخبارية: المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يصادق على اتفاق غزة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن المجلس الوزاري الأمني والسياسي الإسرائيلي «الكابنيت»، صادق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووفق البروتوكول المعمول به إسرائيليًا سيتم تحويل الملف من الكابنيت إلى الحكومة الإسرائيلية الإسرائيلية للمصادقة عليه، وإعطاء مساحة زمنية للإسرائيليين لتقديم طعون على بعض أسماء الأسرى الأمنيين الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم خلال وقف إطلاق النار.

وأضافت «أبو شمسية» خلال رسالة على الهواء، أن مدة الطعون تصل عادة إلى 48 ساعة، ولكن في أخر عملية تبادل، تم تقليص الوقت إلى 10 ساعات، وهذه المرة حدد الكابنيت 6 ساعات فقط لتقديم طعون فيما يتعلق بملف الأسرى.

وأشارت إلى أنه فيما يبدو سترفض المحكمة العليا الإسرائيلية الاستئناف المقدمة على أسماء الأسرى الفلسطينيين خاصة وأنه تم الموافقة عليها.

ولفتت إلى أن وزارة القضاء والعدل الإسرائيلية ستنشر عبر موقعها الإلكتروني أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى.