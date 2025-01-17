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الجمعة 17 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كريستيانو رونالدو يتصدر تشكيل النصر أمام التعاون في الدوري السعودي

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي
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أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة التعاون، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يحل فريق النصر بقيادة رونالدو، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره التعاون بملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يتصدر رونالدو تشكيل النصر أمام التعاون، حيث يقود الهجوم رفقة السنغالي ساديو ماني وعبد الرحمن غريب.

شارك كريستيانو رونالدو في 13 مباراة مع النصر هذا الموسم في الدوري السعودي، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 2 آخرين.

يحتل النصر المرتبة الرابعة في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 28 نقطة، بينما يأتي التعاون في المركز التاسع وفي رصيده 21 نقطة.

تشكيل النصر لمواجهة التعاون 

حراسة المرمى: بينتو 

خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد سيماكان - إيمريك لابورت - بوشل 

خط الوسط: علي الحسن - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو 

وفي الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - عبد الرحمن غريب.

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