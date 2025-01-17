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الجمعة 17 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليم القاهرة تحذر طلاب الشهادة الإعدادية من محاولات الغش

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية
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أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تحذيرات شديدة اللهجة لجميع الطلاب من محاولات الغش أو الشروع فيه خلال فترة الامتحانات، مؤكدة أن العقوبات قد تشمل إلغاء الامتحان، بل وقد تصل إلى الحبس والغرامة وفقاً للقانون رقم (٢٠٥) لعام ٢٠٢٠. 

وأكدت المديرية ضرورة الالتزام الكامل باللوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، مشددة على أهمية تكافؤ الفرص بين الطلاب وعدم التعرض لعقوبات الحرمان من الامتحانات.

كما وجهت رسالة تحذيرية لأولياء الأمور بضرورة توعية أبنائهم وحثهم على الابتعاد عن أي سلوك يضر بمستقبلهم. 

في السياق نفسه، شددت المديرية على مديري الإدارات التعليمية بمتابعة الامتحانات بدقة، وضبط أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات، مع التأكيد على منع حيازة الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية داخل اللجان.

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