شاهد.. محمد شريف يسجل أول أهدافه مع الخليج هذا الموسم

قص المهاجم المصري محمد شريف، المحترف ضمن صفوف الخليج السعودي، شريط أهدافه مع فريقه خلال الموسم الجاري 2024-2025.

جاء هدف محمد شريف خلال المباراة التي جمعت فريق الخليج مع العروبة، مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

تواجد محمد شريف على مقاعد بدلاء الخليج أمام العروبة، وشارك بديلًا في الدقيقة 75، وذلك في المباراة التي فاز بها فريقه بثلاثية نظيفة.

افتتح عبدالله السالم التسجيل في الدقيقة 22، وأضاف فابيو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بتقدم الخليج على العروبة بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني، دخل محمد شريف ليسجل أول أهدافه مع الخليج هذا الموسم، وذلك في الدقيقة 90+5، بعدما وجه تمريرة أرضية من زميله بيدرو ريبوتشو داخل شباك العروبة، مسجلًا الهدف الثالث لفريق الخليج.

شهدت المباراة حالة طرد في الدقيقة 89، وذلك حينما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه عبدالملك الشمري لاعب العروبة.

عاد محمد شريف من الإصابة التي لحقت به مطلع الموسم الجاري، وبدأ في دخول قائمة مباريات الخليج، لكنه جلس احتياطيًا قبل أن يسجل هدفه الأول، بعدما شارك في 5 مباريات مع فريقه في الدوري السعودي.

بتلك النتيجة، رفع الخليج رصيده إلى 23 نقطة، ليرتقي إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بينما تجمد رصيد العروبة عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.