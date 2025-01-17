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الجمعة 17 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إسرائيل تعلن أسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم باتفاق التبادل

وزارة العدل الإسرائيلية
وزارة العدل الإسرائيلية
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نشرت وزارة العدل الإسرائيلية صفحة على موقعها على الإنترنت، اليوم الجمعة، أسماء حوالي 95 أسيراً فلسطينياً سيتم الإفراج عنهم في صفقة تبادل الأسري مع حماس، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

ووفقا للصفقة، لن يتم الإفراج عنهم قبل يوم الأحد الساعة 4:00 مساء. 

ومعظم الأسرى في القائمة من النساء، و سجين واحد فقط على القائمة، كان دون سن 18 عامًا وقت اعتقاله.

وتظهر قائمة الأسماء على موقع الوزارة على الإنترنت أن الغالبية العظمى من المعتقلين كانوا بعد عملية "طوفان الأقصي" في 7 أكتوبر 2023، وتم اعتقال على أقل من 10 قبل العملية.

وزارة العدل الإسرائيلية 95 أسيرا فلسطينيا سيتم الإفراج عنهم صفقة تبادل الأسرى حماس النساء عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر 2023