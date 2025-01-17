بوتين: الاتفاقية الجديدة بين روسيا وإيران ستعطي دفعة إضافية لمجالات التعاون

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، محادثات مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الذي وصل الى موسكو صباح اليوم، وذلك لبحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والتطورات الإقليمية والدولية.

وأكد بوتين، اليوم أن وتيرة تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وإيران مقبولة تماما.

وقال بوتين خلال محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في الكرملين، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية،"واثق من أن هذا سيسهم في مواصلة تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، على الرغم من أنني أعتبر بشكل عام الوتيرة الحالية مقبولة تماما"، مضيفا أن المشاورات بين روسيا وإيران بشأن الأجندة الدولية ضرورية.

وأشار إلى أن زيارة بزشكيان إلى روسيا لها أهمية خاصة، حيث سيتم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة مع إيران، ومن المتوقع أن تعطي دفعة إضافية لكافة مجالات التعاون.

وقال الرئيس الروسي - خلال المحادثات مع نظيره الإيراني - "نواصل مشاريعنا الكبرى، بما في ذلك المشروع في مجال الطاقة النووية، لدينا مشاريع أخرى محتملة في قطاع الطاقة، وهناك آفاق جيدة في قطاع الخدمات اللوجستية".

من جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، إنه تحدث قبل لقائه مع بوتين مع المرشد الأعلى الإيراني الذي أكد على أهمية تطوير العلاقات مع روسيا.

وأكد الرئيس الإيراني، أن توقيع معاهدة جديدة بين روسيا وإيران سيعطي زخما للعلاقات الثنائية، مشيرا الى أن التعاون الثنائي أمر يبعث على الارتياح.

كما أكد الرئيس الإيراني - خلال المحادثات مع بوتين - على وجود قوى خارجية في منطقتنا ستؤدي إلى زعزعة استقرارالوضع القائم، مضيفا أن الاتفاقيات بشأن بناء محطة الطاقة النووية جيدة جدا وتكتمل اليوم.