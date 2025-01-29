على خطى الأبنودي.. «عمر زايد» شاعر متميز شارك بديوان في معرض القاهرة الدولي

شاعر كبير بالرغم من أنه في التاسعة من عمره، عندما تستمع لإلقائه الشعري وكلمات القصائد التي يلقيها تشعر أنك أمام شاعر كبير. إنه عمر زايد ابن محافظة الدقهلية.

وأوضح عمر زايد إلى «البوابة نيوز»، أنه بدأ الشعر بعمر 4 سنوات، حيث يسري بدمائه حب الاستماع للقصائد، منذ الصغر، ويحفظ معظم القصائد، وخاصة قصائد للشاعر الكبير نزار القباني، وعبد الرحمن الأبنودي وأحمد فؤاد نجم وأبو صهيب الفلسطينى.

ويتابع «زايد» أن موهبة الإلقاء توهجت لديه منذ الصغر، وشجعته والدته، ونماها من خلال المدرسة فبدأ مدرسيه تدريبه على الشعر وتنمية موهبته منذ مرحلة الحضانة، فشارك في برنامج حفلات ومناسبات المدرسة، لإلقاء الشعر، ثم بدأ التمثيل في عمر سبع سنوات.

ويستكمل"زايد" أنه اشترك فى المسرح في عمر٧سنوات، وحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في في التمثيل عام٢٠٢٤.

ويتابع أن مهارته تطورت بالممارسة، واكتساب ثقة في مواهبه، ففي عمر ٧ سنوات،بدأ الاشتراك فى نادى الأدب التابع لقصر ثقافة الطفل بالمنصورة تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والدكتور محمد عبد الحافظ رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة،والدكتور عاطف خاطر مدير عام فرع ثقافة الدقهلية، وتحت إشراف الدكتورة سمية عودة مشرف نادي الأدب بقصر ثقافة الطفل بالمنصورة، وشجعته الدكتورة سمية عودة في تنمية موهبته، فبدأ التعبير عن حبه للوطن بكلمات شعرية، وكذلك القضايا الاجتماعية ومنها التنمر.

وأشار «زايد» إلى أنه بدأ تأليف القصائد منها: قصيدة بعنوان (فى حب المدرسة )، وبدأ يقرأ كثيرا، ويشير الي أن حفظه للقرآن وقصايد لشعراء كبار ساعده اكتر فى التأليف.

وأضاف أن بدأ يدون كل جملة تجول في خاطره حتى يكون قصيده، ثم أصبح له ديوان شعر، تحت عنوان ضفاف الحياة،وشارك بهذا الديوان فى معرض القاهرة الدولى لعام ٢٠٢٥.

ويتابع" زايد" أنه شارك في عدة مسابقات،منها جائزة الدولة للمبدع الصغير في تأليف الشعر 2024، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.

وفاز ضمن العشرة الأوائل وتم الحصول على شهادة تقدير، وكما شارك فى صالون شعري مع الشاعر الكبير أحمد مرسي بالقاهرة، واشترك فى مسابقة الطالب المثالي وحصل على المركز الثانى مديرية الأول إدارة، وكما اشترك فى أوبريت مؤخرا، بدار الأوبرا بالقاهرة

بعنوان ادخلوها آمنين مع الشاعر أحمد مرسي.

وأضاف أنه اشترك فى حفلات فى مكتبة المنصورة ونادى السعادة بطلخا ونادى الحوار، كما يحلم بالشهرة والعالمية وتمثيل مصر عالميا"، وقدوته الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي.