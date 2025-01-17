بزشكيان: معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع روسيا ستفتح مجالات اقتصادية جديدة

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع روسيا ستفتح مجالات واسعة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مضيفًا أن هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأشار بزشكيان، خلال مؤتمر جمعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" ، إلى أن إيران تؤكد أهمية دور الاتحاد الأوراسي في تعزيز التعاون المشترك مع روسيا، موضحًا أن الاتحاد يعد منصة رئيسية لزيادة الروابط الاقتصادية والتجارية بين طهران وموسكو، ويسهم في تعزيز التعاون الإقليمي

وقال الرئيس الإيراني، إنه يتطلع إلى تطوير العلاقات المتبادلة مع روسيا في المجالات الاقتصادية والتنموية، مؤكدًا أن التعاون في هذه المجالات سيسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين.

وأضاف بزشكيان، أن تنمية العلاقات بين إيران وروسيا تسير بخطى كبيرة، مشيرًا إلى أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية فتحت فصلًا جديدًا من التعاون الوثيق بين البلدين، الذي سيعود بالفائدة على الجانبين.