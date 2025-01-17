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الجمعة 17 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لفتة طيبة.. غزل المحلة يشكر هاني أبو ريدة بسبب صابر عيد

زيارة هاني أبو أبو
زيارة هاني أبو أبو ريدة
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استقبل المهندس وليد خليل، رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم، المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على هامش مباراة غزل المحلة ومنتخب الشباب.

ورحب وليد خليل بزيارة أبو ريدة لنادي غزل المحلة معربًا عن تطلعه لعودة معسكرات المنتخبات الوطنية لقلعة غزل المحلة الرياضية من جديد.

زيارة هاني أبو ريدة لنادي غزل المحلة 

زيارة هاني أبو أبو ريدة للمحلة، ليس فقط لحضور المباراة الودية لمنتخب الشباب أمام غزل المحلة، بل لزيارة صابر عيد نجم المحلة والمتحدث الرسمي للنادي، الذي يعاني من أزمة صحية في الفترة الأخيرة.

و تقدم المهندس تامر خليل، نائب رئيس مجلس إدارة غزل المحلة والمنسق العام بخالص الشكر للمهندس هاني أبو ريدة على لفتته الطيبة مع صابر عيد، والتي تعكس اهتمام رئيس اتحاد الكرة البالغ برموز كرة القدم المصرية.

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