التفاصيل المالية لصفقة انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن التفاصيل المالية لصفقة انتقال النجم المصري عمر مرموش من صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

يقدم عمر مرموش أداء استثنائيًا مع آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم، حيث سجل 20 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات، ما جعله محط أنظار كبار الأندية الأوروبية.

قيمة انتقال مرموش إلى مانشستر سيتي

بحسب شبكة «سكاي سبورتس» ألمانيا، فإن مانشستر سيتي يدفع مبلغ 75 مليون يورو كقيمة أساسية لصفقة انتقال مرموش إلى صفوفه، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى كحوافز ومتغيرات إضافية، ليصل إجمالي قيمة الصفقة إلى 80 مليون يورو.

وأوضحت الشبكة أن ماركوس كروش، المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت، كان يطمح في الحصول على مبلغ 80 مليون يورو بشكل كامل، إلا أن المفاوضات بين الطرفين أسفرت عن اتفاق نهائي يقضي بدفع 75 مليون يورو كدفعة أساسية مع إضافة 5 ملايين يورو كحوافز إضافية مرتبطة بأداء اللاعب وتحقيق أهداف معينة مع الفريق الإنجليزي.

وأكدت «سكاي سبورتس» أنه من المتوقع الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بالدفع اليوم، ثم الإعلان الرسمي عن الصفقة في الساعات القادمة.

ومن المقرر، أن يوقع عمر مرموش عقدًا مع مانشستر سيتي يمتد حتى عام 2029، ليبدأ رحلته مع الفريق السماوي رسميًا في شهر يناير الحالي.

كما ذكر تقرير الشبكة الألمانية أنه من غير المتوقع أن يشارك عمر مرموش في مباراة فريقه الحالي آينتراخت فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني التي تقام مساء اليوم الجمعة؛ وذلك بسبب إنهاء إجراءات انتقاله إلى مانشستر سيتي.