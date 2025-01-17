وسطاء يكثفون الجهود لتهدئة الأوضاع في غزة قبل بدء سريان الاتفاق

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الوسطاء يبذلون جهودًا مكثفة لتهدئة الأوضاع الميدانية ووقف القصف على قطاع غزة، وذلك قبل بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار المقرر يوم الأحد.

وفي سياق متصل، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت استعداداتها للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وذلك في إطار صفقة تبادل الأسرى المتفق عليها.

كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أن أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم بموجب الاتفاق سيتم نشرها مساء السبت. وأضافت المصادر أنه سيتم نقل الأسرى المفرج عنهم إلى معتقل عوفر، ومن ثم إلى مناطق مختلفة.

إلى ذلك، تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن أن صفقة التبادل ستشمل الإفراج عن 600 أسير فلسطيني تجاوزت مدة اعتقالهم 15 عامًا، بالإضافة إلى 290 أسيرًا محكومًا عليهم بالمؤبد. كما سيتم الإفراج عن ألف من سكان قطاع غزة الذين تم اعتقالهم خلال العملية البرية.