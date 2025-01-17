زي النهارده.. ملك فرنسا هنري الرابع يُعلن الحرب على إسبانيا

تمر علينا اليوم الجمعة العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية الهامة ونقدم لكم أبرزها:



عام 1287 ألفونسو الثالث ملك أراغون يغزو منورقة.

عام 1595 هنري الرابع ملك فرنسا يعلن الحرب على إسبانيا خلال حروب فرنسا الدينية.

وعام 1773 جيمس كوك يعبر الدائرة القطبية الجنوبية ليكون بذلك أول من يعبرها.

وعام 1819 -سيمون بوليفار يعلن عن قيام جمهورية كولومبيا.



عام 1852 المملكة المتحدة تعترف باستقلال مستعمرات البوير في ترانسفال بجنوب أفريقيا.

عام 1885 القوات البريطانية تهزم دراويش المهدي في معركة أبو طليح بعد خسائر فادحة منعتها عن هدفها الرئيسي وهو نجدة الجنرال تشارلز جورج غوردون في الخرطوم.



عام 1917 الولايات المتحدة تدفع 25 مليون دولار للدنمارك مقابل التنازل عن الجزر العذراء في البحر الكاريبي.



وعام 1941 قوات الكومينتانغ تفتح النار على القوات الشيوعية بأمر من شيانج كاي شيك مستأنفة الحرب الأهلية الصينية.

وعام 1946 انعقاد أول جلسة لمجلس الأمن الدولي.

عام 1947 انضمام الصرب إلى جمهورية يوغوسلافيا.

عام 1962 تشكيل أول حكومة في الكويت وذلك بعد انتخابات المجلس التأسيسي، وكانت الحكومة برئاسة أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح.

انعقاد أول مؤتمر قمة عربي في القاهرة.

عام 1986 الزعيم الليبي معمر القذافي يصدر أوامر بوقف الهجوم الإعلامي على مصر.

عام 1991 - بداية عملية عاصفة الصحراء في حرب الخليج الثانية وذلك لتحرير الكويت من الغزو العراقي.

عام 1996 -قبول التشيك عضوًا في الاتحاد الأوروبي.

عام 2009 منتخب عمان فاز بكأس بطولة الخليج لكرة القدم التاسعة عشر والمقامة في سلطنة عمان لأول مرة في تاريخه وذلك بعد فوزه على المنتخب السعودي بركلات الترجيح.



عام 2011 زالإعلان عن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة والتي يرأسها محمد الغنوشي ويشارك بها زعماء من المعارضة وذلك بعد أيام من الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.

المدعي العام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار يسلم قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة القرار الاتهامي بشأن اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.

عام 2018 اغتيال الداعية السعودي عبد العزيز بن صالح التويجري باطلاق نار عليهِ من قبل مسلحين مجهولين في غينيا.

عاموالمحكمة العسكرية المصرية تصدر حكما بالسجن المؤبد على الداعية يوسف القرضاوي بتهمة التحريض على العنف في قضية اغتيال ضابط مصري، عام 2015.

عام 2022 زلزال بقوة 5.3 يضرب أفغانستان، ويؤدي إلى مقتل 28 وإصابة 40 شخصًا، إضافة إلى انهيار العديد من المنازل.

والبولندي روبرت ليفاندوفسكي يتوج بجائزة الفيفا لأفضل لاعب والإسبانية أليكسيا بوتياس تتوج بجائزة الفيفا لأفضل لاعبة ضمن حفل توزيع جوائز الفيفا للأفضل كرويا 2021.