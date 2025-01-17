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الجمعة 17 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مطران السريان الكاثوليك بالقدس يستقبل رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الرومية الروسية

ارشيف
ارشيف
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استقبل المطران مار افرام سمعان مطران السريان الكاثوليك بالقدس اليوم الأرشمندريت فاسيان، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الرومية الروسية خلال زيارته إلى الأرض المقدسة، وتبادل الجانبان التهاني والحديث حول القضايا التي تخص مسيحيي الأرض المقدسة والمنطقة بشكل عام.

كما ناقشا تطورات الأوضاع الأخيرة في الشرق الأوسط وتأثيراتها على المسيحيين، كما تطرقا إلى التحديات التي تواجه مسيحيي الغرب في ظل موجة التطرف العلماني التي تستهدف القيم المسيحية والعائلة.


 ورفع الجانبان معاً الصلاة من أجل السلام العالمي، خصوصاً في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية، سائلين الله أن يلهم قادة العالم لوضع حد للصراعات والحروب، ويمنحهم الحكمة لإنهاء معاناة الشعوب واستعادة الأمن والسلام.

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