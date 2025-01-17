رئيس حزب الاتحاد: علاقات مصر والصين قوية وبلغت ذروتها في عهد السيسي

شارك المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بدعوة من السفارة الصينية في حفل استقبال مميز عُقد بمناسبة عيد الربيع الصيني، بحضور نخبة من الشخصيات العامة والدبلوماسيين.

جاءت الدعوة تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية والدبلوماسية التي تجمع بين البلدين، حيث شهد الحفل أجواء ودية ونقاشات بناءة حول سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

من جهته، أعرب المستشار رضا صقر عن تقديره لحفاوة الاستقبال وأهمية هذه المناسبات في توطيد أواصر الصداقة بين الشعبين المصري والصيني.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن مصر والصين يتمتعان بعلاقات قوية وتاريخية، وقد بلغت ذروتها في السنوات الأخيرة، لافتًا إلى الزيارات المتبادلة التي أجراها الرئيسان المصري والصيني، وتوجت بتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.