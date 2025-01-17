"القاهرة الإخبارية": توقعات بدخول 600 شاحنة إلى قطاع غزة بالتزامن مع تنفيذ الهدنة

قال همام مجاهد، موفد فضائية " القاهرة الإخبارية"، إن مدينة العريش ممتلئة الآن بشاحنات الإغاثة الإنسانية استعداداً للدخول إلى الشعب الفلسطيني سريعًا.

وأكد همام مجاهد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أن الدولة المصرية تبذل الكثير من الجهود من أجل إدخال المزيد من شاحنات الإغاثة إلى الجانب الفلسطيني، لأن الشعب الفلسطيني فاقد لكافة مظاهر الحياة.

وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بأنه من المتوقع دخول 600 شاحنة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح أو معبر كرم أبو سالم بالتزامن من بدء تنفيذ الهدنة.

وأضاف أن كافة أجهزة الدولة المصرية تستعد لتنفيذ الهدنة من أجل إرسال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، وفتح معبر رفح مرة ثانية، مع وقف إطلاق النار بغزة.

وتابع: "منذ اليوم الأول من هذا العدوان الصهيوني على قطاع غزة وشمال سيناء مليء بسيارات الإغاثة الإنسانية وعلى أتم استعداد للوصول إلى الشعب الفلسطيني".