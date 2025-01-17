مدرب المنتخب: مباراة التشيك بداية برنامج أعداد قوي لبطولة العالم للناشئين لكرة اليد

أكد طارق محروس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد ٢٠٠٦، أنه يجهز حاليًا لبرنامج إعداد المرحلة النهائية للمنتخب تمهيداً لعرضه على مجلس إدارة اتحاد اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي لاعتماده عقب مناقشته والذي من المتوقع أن يتخلله عدد من المباريات الودية الدولية والتي لا تقل عن ٦ مباريات، سوف يتم تحديد أطرافها عقب إجراء قرعة البطولة والتى ستقام فى شهر مايو المقبل.

ومن المقرر أن يلعب منتخب الناشئين ودية قوية مع التشيك اليوم في السادسة مساء بالمركز الأولمبي بالمعادي ، استعدادا لبطولة العالم التي تستضيفها مصر في سبتمبر من العام الجاري.

ويلعب منتخب الناشئين مباراته الودية الثانية مع التشيك غداً السبت نفس الملعب والتوقيت.

وكان قد وصل إلى القاهرة أمس منتخب التشيك للانتظام فى معسكره المغلق بالقاهرة والذى يستمر حتى يوم ١٩ من الشهر الجاري.