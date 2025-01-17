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الجمعة 17 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

انتهاء أعمال حفر البئر "نفرتارى" لشركة أكسون موبيل في منطقة شمال مراقيا

وزارة البترول
وزارة البترول
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أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية انتهاء أعمال حفر البئر نفرتارى لشركة اكسون موبيل في منطقة شمال مراقيا عند عمق مياه ١٧٢٠متر في المنطقة الغربية للبحر المتوسط وأظهرت النتائج بعد تسجيلات الآبار وجود طبقتين  أساسيتين حاملتين للغاز في تكوين الكريتاسى، وجار   حساب التقديرات المبدئية لحجم الغاز  ويتميز هذا البئر بانة ليس عميق حيث يصل العمق النهائى لحوالى ٢٧٠٠متر مما يعطى الأمل فى سهولة و سرعة تنميته . كما انه قريب من تسهيلات حالية بها سعة لاستقباله.

 

هذا وقد استخدمت أكسون جميع التقنيات الحديثة فى الحفر إلى جانب أحدث تطبيق لمعالجة البيانات السيزمية لإثبات وجود الغاز المكتشفة فى هذه المنطقة البكر لأول مرة.

  وسيفتح هذا الكشف باب الأمل للمنطقة الغربية من البحر المتوسط ويشجع الشركات على العمل بها.

البترول والثروة المعدنية اكسون موبيل البحر المتوسط نفرتاري