الكرة النسائية| مسار يواصل تصدره للدوري ويفوز على الزمالك برباعية

واصل فريق مسار تألقه في دوري الكرة النسائية، وفاز على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد من جانب الفريق الأبيض.

وبذلك يتصدر مسار الدورى برصيد ٣٩ نقطة من خلال ١٣ مباراة خاضها ليحافظ بذلك فريق مسار على صدارته في ترتيب مسابقة الدوري بعد فوزه على جميع الفرق التي لعبت أمامه، وأبرزها فريقي الاهلي والزمالك .

لقاء الزمالك والمسار جاءت ضمن الجولة السابعة عشر من عمر دوري كرة القدم النسائية.

أحرزت مهيرة على الهدف الاول لصالح مسار في الدقيقة 6 من ضربة جزاء، للتعادل معاها النيجيرية سينثيا أونديكشي للزمالك في الدقيقة 20 من ضربة رأس قوية، وعادت مهيرة على لإضافة الهدف الثانى لمسار في الدقيقة 39 .

وتضيف البوروندية نيونكورو الهدف الثالث لمسار في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، لتختتم حلا عبد الصمد الهدف الرابع فى الدقيقة 74.

بعدها هددت سيدات الأبيض بالانسحاب اعتراضا على الهدف الرابع ، معللين أن الهدف دخل المرمى من الخارج وليس من الداخل ، ليقمن بعدها بالعدول عن قرارهن ومواصلة اللعب مرة أخرى والرجوع لأرض الملعب ، لتنتهى المباراة بفوز مسار بأربعة أهداف مقابل هدف .