رسمياً .. مصر تنضم لخريطة الچودو الدولي 2025



‏‎وقع محمد مطيع رئيس الاتحاد المصرى للچودو والايكيدو والسومو مع سيتاني راندريانا رئيس الاتحاد الأفريقي للچودو عقود استضافة ثلاث بطولات للجائزة الكبرى المؤهلة في رياضة الجودو لعام 2025، في إنجاز جديد للرياضة المصرية .

تضمنت العقود استضافة، بطولة إفريقيا المفتوحة للكبار، إحدى بطولات الجائزة الكبرى، بالإضافة إلى بطولة إفريقيا المفتوحة للشباب والناشئين، وبطولة دوري الأبطال للأندية البطلة الفردي والفرق.

يأتي ذلك ،في إطار رؤية مجلس ادارة الأتحاد برئاسة الاستاذ محمد مطيع لاستعادة الجودو المصرى مكانته العالمية مرة اخرى ، و إكساب الخبرات و المشاركات الدوليه للاعبين المصريين و الحكام و جميع العناصر الفنيه و الاداريه و من الجانب الاخر شدد مطيع علي ان توافر البنية الرياضية المصرية لاستضافة مختلف البطولات والمنافسات الرياضية القارية والعالمية بفضل دعم القيادة السياسية برئاسه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

‏‎تضمنت العقود استضافة، بطولة إفريقيا المفتوحة للكبار، إحدى بطولات الجائزة الكبرى، بالإضافة إلى بطولة إفريقيا المفتوحة للشباب والناشئين، وبطولة دوري الأبطال للأندية البطلة الفردي والفرق بمشاركه الانديه أبطال قاره أوروبا

‏‎تم توقيع العقود مع سيتني رانديانا، رئيس الاتحاد الإفريقي للجودو، بحضور محمد مريچه، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي ومدير التعليم والتدريب بالاتحاد الدولي للجودو، وذلك على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للجودو المقامة حاليًا في مدينة الدار البيضاء بالمغرب.