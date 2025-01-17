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الجمعة 17 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

15905 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالسويس

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أعلن دكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس،  جاهزية المديرية لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول والتى تبدأ غداً السبت، والتي من المقرر أن يشارك فيها 15905 طالبًا وطالبة موزعين على 88 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأكد أن جميع التجهيزات قد اكتملت داخل اللجان، من حيث توفير المقاعد المناسبة والإضاءة الجيدة، لضمان أداء الطلاب للامتحانات في أجواء مريحة. كما تم التأكيد على تواجد الأطقم الإدارية و الملاحظين في مواقعهم، مع التشديد على الالتزام بضوابط وزارة التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات بنزاهة وانتظام.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية ستكون على اتصال دائم مع اللجان لتلقي أي استفسارات أو شكاوى وحلها على الفور.

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