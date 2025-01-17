الكرة النسائية|تفاصيل انسحاب الزمالك أمام مسار في الدوري

تلقى فريق الكرة النسائية لنادي الزمالك لكرة القدم خسارة كبيرة اليوم أمام فريق نادي مسار برباعية.

المباراة تأتي ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز للكرة النسائية.

وشهدت المباراة أزمة كبيرة عقب مغادرة فريق سيدات الزمالك ملعب المباراة من الدقيقة 75 ولمدة عشرة دقائق قبل العودة لاستكمال المباراة، اعتراضا على الهدف الرابع الذي احرزه فريق مسار .

واعترضت لاعبات الأبيض والجهاز الفني لاحتساب الهدف الرابع بسبب ان الكرة دخلت المرمى من الخارج وليس من الداخل.

مسار يفوز على الزمالك برباعية

ليقررن بعدها سيدات الزمالك مواصلة اللعب والعودة إلى أرض الملعب لاستكمال المباراة ، قبل انتهاء المباراة برباعية مقابل هدف لفريق مسار.

بتلك النتيجة توقف رصيد سيدات الزمالك في مسابقة الدوري عند 27 نقطة في المركز السابق من 12 مباراة.



وافتتحت مهيرة على الأهداف لصالح مسار في الدقيقة 6 من ضربة جزاء، وتعادلت النيجيرية سينثيا أونديكشي للزمالك في الدقيقة 20 من ضربة رأس قوية، وعادت مهيرة على لإضافة الهدف الثانى لمسار في الدقيقة 39 بعد مراوغة حارسة الزمالك، وأضافت البوروندية نيونكورو الهدف الثالث لمسار في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وأضافت حلا عبد الصمد الهدف الرابع فى الدقيقة 74.