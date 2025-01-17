مراد فكري صادق يودع جثمان والده من مسجد السيدة نفيسة.. صور

شُيعت جنازة الفنان الراحل فكري صادق، من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة عصر اليوم الجمعة، ورافق الجثمان نجله الفنان مراد فكري صادق، الذي أجهش من البكاء في وداع والده لمثواه الأخير.

وحرص عدد من نجوم الفن حضور الجنازة على رأسهم منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، مجدي فكري، أحمد الحلواني، وآخرون.

كان الفنان مراد فكري صادق قد أعلن وفاة والده الفنان فكري صادق، صباح اليوم الجمعة، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أبويا الفنان فكرى صادق في ذمة الله، والجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، البقاء لله.

كانت اخر أعمال الفنان الراحل فكري صادق مشاركته في مسلسل «حق عرب» الذي عُرض في مارس 2024، وقدم خلاله دور كمال أبو الدهب.

المسلسل تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي حول «عرب»، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، لكن يلقي هذا الماضي بظلاله عليه بين الحين والآخر، فلا يجد من سبيل غير التصدي له ومواجهته، وتتوالى الأحداث.

شاركه البطولة الفنانين: رياض الخولي، أحمد العوضي، دينا فؤاد، وفاء عامر، وليد فواز، أحمد صيام، سلوى عثمان، أشرف طلبة، عايدة فهمي، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.