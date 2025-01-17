مصرع شاب وإصابة 4 أشخاص فى تصادم 3 سيارات ودراجة نارية بالسويس

لقى شاب مصرعه، وأصيب 4 أخرين في حادث تصادم 3 سيارات ودراجة نارية بالسويس، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع طبي السويس والمتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى.

كان مرفق إسعاف السويس قد تلقى بلاغا من المواطنين يفيد تصادم 3 سيارات ودراجة نارية بطريق " السويس_ القاهرة" عند إشارة مدينة السلام، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير الإسعاف 5 سيارات من نقاط التمركز بمنطقة السلام والموشى إلى مكان الحادث.

أفادت المعاينة أن سيارة ملاكي تحمل لوحات "ط و أ 5837"، اصطدمت بدراجة نارية بدون لوحات، وبسبب السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات، اصطدمت السيارتين "ص ه‍ أ 8124" والسيارة ملاكي "ص ه‍ ب 5239" بالسيارة الأولى تباعا.

أسفر الحادث عن إصابة قائدي السيارات الثلاث وأخر كان يستقل أحداها، بينما توفي

قائد الدراجة النارية، ونقل المسعفين المصابين إلى مستشفى المجمع الطبي بالسويس والجثة إلى مشرحة السويس.

FB_IMG_1737118981873

FB_IMG_1737118979620

FB_IMG_1737118977074

FB_IMG_1737118936501

FB_IMG_1737118931890